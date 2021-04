Domenica In, Pupo e il vaccino: «Potrei fare Sputnik in Russia. Mia mamma sta male da maggio, non vive più come prima»

«Sono un grande sostenitore dei vaccini e non vedo l'ora di poterlo fare». Esordisce così Pupo, ospite di Mara Venier a Domenica In, parlando dei vari sieri contro il Covid disponibili in Italia.

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, ha 65 anni ed è residente nella sua Toscana, dove la vaccinazione per età non ha ancora raggiunto la sua fascia. «Attendo il mio turno, ma con impazienza. Credo nella scienza e mi fido se mi dicono che tutti i vaccini...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati