«Quando morirai sarà come quando perde la Juve», Bellavia choc vs Cruciani: poi le scuse

Giovedì 23 Maggio 2019, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando morirai sarà come quando perde una partita la Juve, un sorriso niente di più cara m(...) matricolata perché cazzo respiri ancora mi chiedo essere inutile e unto crepa». Ci va giù pesante in un post su Facebook l'attore napoletano Germano Bellavia contro il giornalista Giuseppe Cruciani di Radio 24, che durante il programma “La Zanzara”, ha preso in giro i napoletani dopo l'episodio aretti rubati al San Paolo. Non è la prima volta che Cruciani prende di mira la città partenopea e allora Bellavia, cuore azzurro, ha persona le staffe. Ne è scaturita una telefonata a "La zanzara" dello stesso Cruciani a Bellavia, nel corso della quale è scaturita una furibonda lite.Bellavia, con un post su Facebook, è però tornato sullo scontro in diretta radiofonica e si è scusato: «A volte per un grande amore si commettono degli errori. Ieri è successo a me. Mi sono lasciato andare a un comportamento eccessivo e inappropriato per difendere la mia città da quello che mi sembrava l'ennesimo tentativo di portare l'attenzione sui problemi che l'affliggono con un intento esclusivamente provocatorio e distruttivo. Mi scuso pertanto con gli ascoltatori di Radio 24. Ma mi scuso anche con tutti i napoletani, perché Napoli si può e si deve criticare e difendere, ma con l'amore, la civiltà e l'ironia che da sempre ci contraddistinguono. Lunga vita a Napoli e lunga vita ai suoi detrattori! Impegniamoci tutti per farli ricredere!».