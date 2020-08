«Offro giro in barca gratis a ragazzi autistici», il gesto del vigile del fuoco diventa virale sul web

Voleva regalare un sorriso, ma ha fatto molto di più. Si è reso protagonista di un gesto di generosità rivolto a famiglie che ogni giorno vivono difficoltà offrendo giri in barca gratuiti a ragazzi autistici. Autore del lodevole gesto è Giuseppe Valrosso, vigile del fuoco di Bari, che è stato inondato dalle richieste via web dopo aver pubblicato su Facebook un post in cui scriveva: «Regalo a mie spese giro in barca a ragazzi autistici (ripeto gratuitamente)».

Covid, nasce una spiaggia riservata ai ragazzi autistici

Un'iniziativa che ha subito riscontrato un successo clamoroso con centinaia di richieste di partecipazione. Secondo quanto riferisce l'edizione barese di Repubblica, lo stesso Valrosso è rimasto sorpreso dal successo suscitato dalla sua offerta. «Non pensavo di suscitare tanto interesse - dice - volevo soltanto regalare un sorriso». L'idea, racconta, gli è venuta guardando il video del padre di un ragazzo autistico che mostra la gioia del figlio mentre nuota felice vicino ad una barca.Così Giuseppe ha deciso di mettere a disposizione il suo gommone, venendo sommerso sui social da ringraziamenti, condivisioni ed adesioni.



Regalo a mie spese giro in barca a ragazzi Autistici ( RIPETO GRATUITAMENTE ) zona Bari CONDIVIDETE GRZ Pubblicato da Giuseppe Valrosso su Giovedì 30 luglio 2020

