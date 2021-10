«La Regina Elisabetta deve stare a riposo»: lo stop dei medici, cancellata la visita in Irlanda del Nord

La regina Elisabetta non si sente anziana. Tutt'altro. Fa sorridere il fatto che nonostante i 95 anni la sovrana abbia rifiutato il premio "Anziana dell'anno": «Vecchio è chi ci si sente», ha dichiarato Elisabetta, declinando il riconoscimento offerto dalla rivista "The Oldie", dedicata alla terza età. «Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la Regina non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato», ha comunicato Tom Laing-Baker, il suo segretario personale.

Malgrado continui a sentirsi giovane, la monarca è stata però avvertita dai suoi medici che l'età avanza: da qualche tempo usa un bastone per camminare e le è stato chiesto di limitare il consumo di alcol. E, come riportano i media britannici, i dottori avrebbero chiesto alla regina di stare a riposo per qualche giorno, cancellando una visita in Irlanda del Nord. Nulla di preoccupante, ma la ultime settimane sono state impegnative ed è il caso di rallentare un po': «La regina – fa sapere una nota - ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. E' di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l'Irlanda del Nord».