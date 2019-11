La Regina Elisabetta dice addio alle pellicce: «D'ora in poi le indosserà solo sintetiche»

Svolta ambientalista anche per la Regina Elisabetta, che dice un sonoro "basta" alle pellicce e d'ora in poi indosserà solo modelli sintetici ed ecologici. A 93 anni, la monarca ha infatti deciso di mettere in naftalina tutti i capi fatti grazie allo scuoiamento di animali. La notizia è oggi sulle prime pagine di molti giornali britannici, frutto di una delle rivelazioni ricavate da un nuovo libro in uscita firmato da Angela Kelly, già assistente di Sua Maestà per l'abbigliamento e tuttora sua confidente informale.

Stando a Kelly, l'ordine di lasciare nel guardaroba reale solo eco-pellicce risale ad alcuni mesi fa. Il Sun evidenzia la portata del mutamento mostrando foto d'Elisabetta impellicciata risalenti ancora a pochi anni fa. Mentre c'è chi nota come la novità sia in linea con le sensibilità ambientali dell'erede al trono Carlo e dei figli di lui (e nipoti della regina) William e soprattutto Harry, in prima fila su questo fronte con Meghan. L'animalista Claire Bass si dichiara intanto «emozionata», anche se il Times nota come la svolta abbia dei limiti e la sovrana «non sia certo destinata a diventare vegana».



