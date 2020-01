Riscaldamento globale, la sfida di Lewis Pugh: nuota sotto uno strato di ghiaccio dell'Antartico

Il nuotatore britannico-sudafricano Lewis Pugh, 50 anni, è stato il primo uomo a nuotare sotto uno strato di ghiaccio antartico in un lago sopraglaciale. Pugh afferma di averlo fatto per attirare l'attenzione sui cambiamenti climatici.



Secondo la Lewis Pugh Foundation, studi recenti stimano che ci sono più di 65.000 laghi supraglaciali nell'Antartide orientale e lo scioglimento del ghiaccio legato al riscaldamento dell'aria ne provoca la crescita.



La temperatura dell'acqua è di alcuni gradi sopra lo zero e c'è il rischio che il lago affondi se incontra un grande buco nel ghiaccio. Tuttavia, Pugh si è mostrato disposto a sottomettersi al rischio poiché è «completamente determinato a mostrare al mondo cosa sta succedendo qui in Antartide orientale».



Lewis Pugh ha trascorso 10 minuti e 17 secondi in acqua e ha dichiarato di aver bisogno di oltre 30 anni di allenamento per effettuare questa sfida.



«È il posto più bello che abbia mai visto in tutto il mondo, in tutta la mia vita. Il tunnel aveva tutte le sfumatura di blu», ha raccontato l'attivista ai media «ma ovunque guardavo vedevo l'acqua sciogliersi».



Lewis Pugh ha ribadito la necessità che «tutte le nazioni adottino misure urgenti per proteggere il nostro pianeta».



