Francisca Lachapel, la più famosa presentatrice di Santo Domingo chiama il figlio Gennaro Antonio

La conduttrice televisiva dominicana Francisca Lachapel ha dato alla luce il suo primo figlio, Gennaro Antonio Gmelier Zampogna, frutto del suo matrimonio con Francesco Zampogna.

L'attrice ha fatto riferimento a questa nuova fase della su vita proprio nel suo programma Despierta América. Ed è proprio in diretta televisiva che hanno annunciato la nascita del piccolo, mercoledì 7 luglio.

Il bambino è nato in salute e già molto curioso, rivela Francisca. Il parto è stato molto doloroso, ma è riuscita a dare alla luce il suo piccolo, senza complicazioni, con un parto naturale. La bellissima conduttrice ha rivelato che considera la data della nascita di Gennaro un buon segno, dopo tutto, il parto stando proprio al suo racconto, anche se doloroso, è andato tutto molto bene, e sopratutto senza complicazioni.

«Sono la donna più felice della terra, non pensavo che il cuore potesse riempirsi d'amore così in fretta, è qualcosa che non può essere descritto a parole» ha esordito raccontando ai sui colleghi,che indossavano tutti le magliette “Siamo zii”. Con la voce rotta dall'emozione e dalla felicità, ha continuato a raccontare «Quando te lo passano, quando piange, quando lo guardi, quando inizi a contare le mani, è completo, è perfetto... Sono molto felice, molto emozionata, mi sento grata».

«Ieri sono andata a lavorare, non riuscivo a muovermi, ero un pò lenta e pensavo che Gennaro potesse nascere, perché ero già alla trentanovesima settimana. All'improvviso, stavo guardando un gioco con Francesco, vado in bagno e quando torno mi si sono rotte le acque», ha spiegato dettagliatamente la neomamma felice.

Ha rivelato che in quel momento, colui che ha portato la tranquillità e la calma è stato proprio suo marito, Francesco, che le ha detto di non essere nervosa, che c'era tempo anche se si erano già rotte le acque. Le ha suggerito di fare un bagno, di vestirsi e di andare in ospedale. Lo hanno fatto, e così dopo poche ore è nato il tanto atteso bambino con parto naturale!

«Fa male, brucia, ma l'ho fatto, l'ho fatto!», ha detto Francisca sorridendo. I suoi compagni le hanno chiesto che aspetto avesse Gennaro, suo papà o sua mamma, e la sua risposta ha provocato le risate della sua famiglia televisiva: «Penso... di aver vinto io!»