Sesso durante il reportage in un club per scambisti, la giornalista danese: «Fa parte del mio lavoro»

Sesso durante un servizio giornalistico. Ha fatto scandalo la scelta della giornalista danese Louise Fischer di consumare un rapporto sessuale per portare a termine il suo reportage su un club per scambisti. La cronista, che farebbe di tutto per “amore” del mestiere, ha condotto l’intervista radiofonica proprio in quei momenti hot e i suoi gemiti stanno facendo il giro del web. Lei, che dice di prendere sul serio la sua professione, fa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati