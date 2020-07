Sesso all'Onu, sospesi i due impiegati delle Nazioni Unite protagonisti del video hot

Due dipendenti delle Nazioni Unite sono stati sospesi dal lavoro e non percepiranno lo stipendio dopo essere rimasti coinvolti in uno scandalo causato dalla pubblicazione di un video nel quale si vede una coppia mentre fa sesso in un veicolo ufficiale dell'Onu nelle strade di Tel Aviv, in Israele.

I due uomini presenti nella registrazione fanno parte dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la Vigilanza della Tregua (Unovt), un'entità con sede a Gerusalemme incaricata di monitorare il mantenimento della pace in Medio Oriente.

Nel discusso materiale audiovisivo, uscito il 25 giugno via Twitter, appaiono i due dipendenti sanzionati: uno indossa una camicia bianca e si vede mentre intrattiene una relazione sessuale con una donna vestita di rosso che è sopra di lui, il secondo, invece, è seduto sul sedile passeggero anteriore e dorme.

La pubblicazione ha avuto una grande risonanza sul Web, suscitando molte critiche da parte degli utenti. Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, ha definito l'atto «cattiva condotta».

«Data la gravità delle accuse di non rispettare gli standard di condotta previsti dai funzionari internazionali, i due dipendenti sono stati sospesi senza retribuzione, in attesa dei risultati e della conclusione delle indagini da parte dell'Ufficio dei servizi di controllo interno», ha ribadito Dujarric in una dichiarazione ufficiale, riportata dalla stampa.

