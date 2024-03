Roma, auto rubata si ribalta e prende fuoco sulla Casilina: morti 2 ragazzi, un terzo è gravissimo

Ieri sera poco prima delle 23 si è verificato un incidente stradale sulla via Casilina tra Colleferro e Anagni nel territorio della provincia di Roma. Una macchina dopo essersi ribaltata è finita contro un albero incendiandosi .

Le vittime

Al suo interno i vigili del fuoco del locale distaccamento, insieme ai Carabinieri di zona e al personale del118, hanno trovato il corpo carbonizzato di due ragazzi. Un terzo giovane era stato sbalzato fuori dall'abitacolo, portato in gravi condizioni all'ospedale di Colleferro è stato poi trasferito, per le gravi lesioni riportate, al Policlinico di Tor vergata dove resta in pericolo di vita . I tre a bordo sarebbero cittadini albanesi.

L'auto rubata

L’autovettura bmw, colore nero, è risultata rubata.