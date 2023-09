Al porto di Genova un fischio di 30 secondi per ricordare l'ufficiale morto sul lavoro a Salerno

Domani alle 11 in punto, il porto di Genova esprimerà la propria solidarietà al marittimo morto nel grave incidente sul lavoro avvenuto a Salerno, analogamente a quanto si svolgerà in contemporanea presso altri porti d'Italia. L'incidente, avvenuto il 14 settembre ha visto coinvolti il primo ed il secondo ufficiale di una nave di compagnia armatoriale italiana, che si trovava presso lo scalo campano per operazioni di carico e scarico merce, investiti da un mezzo durante alcune manovre di routine.

La vittima è il secondo ufficiale Antonino Donato, 29 anni, di Messina. Il suo collega Giuseppe Cirone, 27 anni e anch'egli siciliano, si trova invece ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Il porto di Genova esprimerà la propria solidarietà per il marittimo deceduto così come si usa in Marina, con l'emissione contemporanea di un fischio di circa 30 secondi da parte di tutte le navi ormeggiate.