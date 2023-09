Lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, A.I, 17enne di San Pietro Infine coinvolto in un drammatico scontro tra auto e moto avvenuto lungo la strada regionale Casilina. L'impatto violentissimo, tra una Golf Volkswagen e la due ruote condotta dall'adolescente, ha spezzato in due la moto e scaraventato a metri di distanza il centauro. «Ho sentito un boato e poi le grida disperate di alcuni passanti - spiega una donna che vive proprio dove si è verificato l'impatto -. Abbiamo allertato i soccorsi perché abbiamo capito che le condizioni del ragazzo erano gravi». Nel frattempo dalla postazione Ares 118 di Cassino sono partire un'ambulanza e l'auto medica. Chi è arrivato sul posto ha compreso che il centauro aveva riportato lesioni estremamente pericolose per la sua incolumità e per questo è stato disposto l'arrivo dell'eliambulanza Pegaso che è atterrata al campo sportivo del paese.

APPROFONDIMENTI Paglia incontra Mattarella: «Lo ringrazio per l'attenzione ai caduti e al nostro operato» Piscina comunale, nuova gara per l'affidamento in concessione della struttura di Caserta

Piantagione di cannabis in un terreno privato, scattano sequestro e 3 denunce

Il velivolo d'emergenza ha quindi trasferito il giovane presso il nosocomio del capoluogo casertano. Qui A.I è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento per arrestare un'emorragia interna. Nell'impatto con il suolo, infatti, ha riportato anche un trauma cranico. Le sue condizioni sono considerate critiche. Per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica, i carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e quelli della stazione di Mignano Montelungo hanno chiuso la Casilina in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento dei rilievi. Quel tratto di strada è infatti tristemente noto perché teatro, negli anni passati, di incidenti anche di esito nefasto. In meno di otto giorni nella zona compresa tra l'Alto casertano e il Cassinate sono stati tre gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti giovani in moto.

Una settimana fa, lungo la superstrada Cassino-Formia, ha perso la vita una donna di trentuno anni appena rientrata dal viaggio di nozze. Era in sella allo scooter condotto dal marito quando si sono scontrati con una vettura in fase di manovra. L'urto violentissimo non ha lasciato scampo alla neo sposa. Cinque giorni fa, lungo la strada provinciale che porta all'abbazia di Montecassino, ha perso la vita Giulio D'Aliesio, diciannove anni, che alla guida di una Ducati, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. È deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del Santa Scolastica di Cassino. La Procura di Cassino, per tutti e tre gli incidenti, compreso quest'ultimo di San Pietro Infine, ha aperto delle indagini.