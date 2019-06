Uomini e Donne, ex corteggiatore muore in strada: la Go Pro filma tutto

Domenica 2 Giugno 2019, 16:45 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 17:06

È morto Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il giovane, che lavorava come modello, si è spento a 29 anni a causa di un incidente stradale a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove viveva insieme alla sua fidanzata. L'intero incidente è stato filmato dalla Go Pro che portava sul casco che ha permesso di ricostruire per intero la dinamica.Fabiano avrebbe sorpassato due auto di seguito, un sorpasso molto lungo durante il quale è sopraggiunta un'altra vettura dalla corsia opposta. L'ex corteggiatore non sarebbe riuscito a rientrare e nella manovra è scivolato e finito sotto un furgone che arrivava dal senso opposto. Il 29enne aveva partecipato due volte a Uomini e Donne, sempre come corteggiatore: nel 2011, come corteggiatore di Giorgia Lucini e poi nel 2015 con Valentina Dallari.Finalmente aveva trovato l'amore con la nuova compagna, lontano dalle telecamere e da qualche mese si era trasferito da Prato per lei.