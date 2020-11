Covid, Elle Macpherson: «Non vaccinarsi è sacro e divino». Ma sulla top model è bufera

Elle Macpherson dice no al vaccino anti Covid: ed è bufera. La top model australiana sembra essersi fatta un nome nei circoli anti-vax. La donna d'affari è stata criticata per aver promosso apparentemente una campagna anti-vaccinazione guidata dal suo fidanzato Andrew Wakefield: lui è un ex medico caduto in disgrazia, che è stato escluso dalla pratica medica nel Regno Unito dopo aver pubblicato una ricerca fittizia che affermava che i vaccini contro il morbillo portano all'autismo. Il suo studio fasullo ha portato un numero crescente di persone a rifiutarsi di vaccinare i propri figli. Dopo essere stato cancellato, si è trasferito negli Stati Uniti e ha iniziato a produrre film anti-vax, che è ciò che Macpherson ha voluto promuovere.

Supermodel Elle Macpherson promotes anti-vax campaign and calls it ‘sacred’ and ‘divine’ https://t.co/QlBhDjLYpz — The Independent (@Independent) November 29, 2020

Secondo il Daily Mail, la modella era su un palco nella Carolina del Nord e ha presentato il nuovo film del suo ragazzo. Secondo quanto riferito, ha detto: «Hai realizzato questo film durante il Covid ed è interessante perché è un momento così bello e sacro quando guardi il film, perché è così pertinente e così rilevante». Macpherson ha continuato: «E perché arrivi in ​​questo tempo divino in cui la vaccinazione e la vaccinazione obbligatoria sono sulla bocca di tutti». Ma sui social piovono critiche: «Non sa più cosa inventarsi, è ridicola».

La vaccinazione è, ovviamente, sulla bocca di tutti grazie alle promettenti notizie sullo sviluppo di colpi potenzialmente salvavita. Oxford AstraZeneca, Pfizer e Moderna hanno annunciato vaccini ad alta efficacia. I risultati delle prove mostrano che non ci sono seri problemi di sicurezza coinvolti nel prenderli. Per frenare i no-vax, incoraggiati da artisti del calibro di Macpherson, i legislatori e le società stanno cercando di incoraggiare tutti a farsi il vaccino. Il capo di Qantas, una compagnia aerea internazionale, ha appena rivelato che non consentiranno ai passeggeri di imbarcarsi sui voli a meno che non possano dimostrare di essere stati vaccinati.

