Victoria e David Beckham, venti anni di matrimonio: «Ecco il nostro segreto»

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 10:51

, dal 1999 ad oggi:. L'ex Spice Girls, intervistata nel talk show americano Today, ha raccontato, cosa li ha tenuti uniti uno per l'altra. «La nostra priorità sono i bambini. Tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro», ha detto Victoria Beckham, riferendosi ai quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. «Entrambi lavoriamo molto duramente, adoriamo ciò che facciamo professionalmente. La chiave del nostro rapporto? La comunicazione», ha aggiunto.La stilista ha ammesso che lei e suo marito si «supportano a vicenda» e si sentono «molto fortunati ad essersi trovati». Alla domanda se si fosse trattato di amore a prima vista quando lei e David si sono incontrati, due anni prima del loro matrimonio, Victoria non ha dubbi: «Sì».«Siamo molto presenti nella vita dei bambini - ha detto ancora - amiamo la nostra famiglia, tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro». Victoria Beckham ha anche elogiato il sostegno dei genitori e dei suoceri, dicendo che sono tutti «molto presenti».Durante l'intervista, l'imprenditrice ha anche rivelato che lei e suo marito sono inclini a condividere prodotti cosmetici ogni tanto. Mentre l'ex capitano inglese non usa prodotti della collezione di trucchi di sua moglie, sembra avere una propensione per le maschere per il viso.