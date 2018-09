Vittorio Feltri choc: «Io li chiamo fr***, posso dire ricch***. Non uso la parola gay, parlo italiano»

Martedì 25 Settembre 2018, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 17:44

choc a Stasera Italia. Il direttore di Libero, commentando la posizione del ministro Fontana sulle famiglie arcobaleno, avrebbe usato parole pungenti che hanno fatto immediatamente il giro del web. Feltri infatti avrebbe affermato: «Io penso che il ministro Fontana sbagli,». A quel punto, il conduttore avrebbe invitato il direttore a moderare il linguaggio e Feltri sarebbe esploso.. Io non li chiamo gay, perché parlo in italiano e non in inglese. Omosessuali? È un termine medico che non uso. Parlo il linguaggio della gente».Imbarazzo in studio e immediatamente le parole di Feltri fanno il giro del web. Tra i post, anche quello del direttore artistico di Amici 17,, che su Instagram ha scritto: «Ieri notte, mentre preparavo l’ennesima valigia per l’ennesimo viaggio verso un altro sogno da realizzare, ho sentito pronunciare in loop “frocio” ... mi fermo e fisso la tv... me lo hanno urlato in tutti i modi nella mia vita e nonostante io non abbia mai abbassato la testa spesso ho perso il sorriso...».