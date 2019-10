Sorpresa! La 500 più bella del mondo è a Washington ed è dedicata a Napoli

Lunedì 21 Ottobre 2019, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 12:07

WASHINGTON - La Fiat 500 più bella del mondo dedicata alla città più bella del mondo.Da Washington a Napoli, grazie all’omaggio di amore e arte fortemente voluto da Giuseppe “Joe” Farruggio.Titolare della storica pizzeria napoletana “Il Canale”, centro nevralgico della gastronomia del quartiere chic di Georgetown e dell’intera capitale statunitense, ha commissionato questo capolavoro all’artista siciliano Roberto Caputo.Quanti simboli. Quanta nostalgia di un tempo diverso e di una casa che, ovunque nel mondo, è sempre la stessa.Pulcinella e San Gennaro, il Vesuvio e il Maschio Angioino, Totò e Maradona.Neanche a dirlo, tutta azzurra. Come i cerchioni delle ruote che vestono fiere il logo della Società Calcio Napoli.Parcheggiata in bella mostra davanti al ristorante, è meta di pellegrinaggio e oggetto di fotografie di tutti i napoletani e più in generale di tutti i turisti presenti o di passaggio in città.Un gioiello che, di tanto in tanto, proprio per la città si vede scorrazzare. Joe, infatti, la tiene come merita e alle volte la utilizza, regalando sorrisi e ricevendo in cambio colpi di clacson entusiasti.«Volevo portare Napoli fino a qui e, nel mio piccolissimo, credo di esserci riuscito», afferma con grande umiltà mista a un pizzico di commozione.«Un luogo tra le pareti di questo locale», che si trova a una manciata di passi dal Waterfront che costeggia il mitico fiume Potomac, «dove ciascuno potesse sentirsi a casa, coccolato dai sapori della migliore cucina partenopea».Gli brillano gli occhi e continua: «La pizza, le farine migliori e organiche, il forno a legna. Ma non solo: anche pasta, pesce e carne».C’è riuscito, ma non gli è bastato.«Volevo fare ancora qualcosa in più: omaggiare Napoli come merita, con un gesto che fosse paragonabile a un anello da infilare al dito della donna amata. Questa vecchia Fiat 500 è il mio gioiello per lei e sono orgoglioso di poter affermare che si sia oramai convertito in un’icona di napoletanità, e più in generale di italianità, della nostra Washington».Missione compiuta, caro Joe.Lo attestano la Camera di Commercio Italo-Americana, l’Istituto Nazionale del Turismo e la montagna di premi e onorificenze che Il Canale si è visto riconoscere in più di quarant’anni di attività.Ma ancor di più lo attestano i sorrisi che animano questo posto e la fila di curiosi e appassionati che attendono pazienti per farsi una foto con la 500 più bella del mondo dedicata alla città più bella del mondo.