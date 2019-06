Approda a Castellammare il «Christina O», megayacht appartenuto a Onassis

Sabato 8 Giugno 2019, 18:38

È arrivato oggi a Stabia Main Port, approdo per gigayacht di Castellammare di Stabia ( Napoli), l'imbarcazione di quasi 100 metri «Christina O». Costruito nel 1943, lo scafo fu acquistato nel 1954 dall'armatore Aristotele Onassis che lo trasformò nello yacht più grande, lussuoso e tecnologicamente avanzato dell'epoca, dandogli il nome della figlia. Oltre a Maria Callas e Jackie Onassis, rispettivamente compagna e moglie di Aristotele Onassis, a bordo sono state ospitate celebrità come Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Liz Taylor e Richard Burton e qui si svolse il primo incontro tra l'ex primo ministro britannico Winston Churchill e il futuro Presidente degli Stati Uniti John Kennedy. Al comando della «Christina O» per l'ingresso a Stabia Main Port c'era la croata Zac Vera. A bordo ospiti americani con un importante imprenditore di Miami. L'approdo stabiese entra nel vivo la stagione turistica già iniziata a maggio con l'arrivo dello yacht privato Andromeda di 107 metri e l'unità Omega di oltre 85 metri.