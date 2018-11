Alla scoperta del Giappone con Massimiliano Neri: il sapore del sushi nel mercato ittico più grande del mondo

Sabato 3 Novembre 2018, 12:00

Dopo ottanta anni di onorata carriera a Tsukiji, il mercato ittico all’ingrosso di Tokyo, celebre in tutto il mondo per le sue mitiche aste del tono e le oltre 500 specie vendute tra i banchi, cambia sede. La sua nuova casa è a Toyosu.Inaugurato l’11 ottobre, il Toyosu Fish Market è due volte più grande l’antico e storico Tsukiji, ed è più comodo da raggiungere grazie al collegamento diretto con la stazione Shijo-mae, sulla Yurikamome Line.L’ingresso ai turisti resta gratuito e resta la possibilità di assistere all’asta del tonno alle 4.30 del mattino. Qui il sapore del sushi è il più buono del mondo. Il pesce è freschissimo, preparato e servito.In un itinerario a Tokyo, una tappa al Toyosu Fish Market, il mercato del pesce più grande del mondo sia per superficie che per volume d’affari, non può mancare.Vi consiglio di prendere il vostro sushi al ristorante Sushi Shou, che è davvero molto IKI, come lo chef Ryohei Hirota che lo prepara! Lo incontro nel video!