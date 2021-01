Londra, ristorante italiano “promosso” dalla Michelin nonostante il lockdown

Mesi durissimi, di grande incertezza. Il ristorante Giannino ha aperto a Londra, nell'esclusiva zona di Mayfair, nello scorso settembre e il lavoro per il locale di proprietà dell'imprenditore napoletano Antonio Fantini è stato ridotto soltanto a poche settimane a causa del rigido lockdown imposto dal premier Boris Johnson per i gravissimi numeri della pandemia. Eppure, lo chef Salvatore Suzzi, anch'egli napoletano, è riuscito a conquistare la fiducia degli ispettori della Guida Michelin: Giannino, “gemello” dello storico ristorante aperto nel 1899 a Milano, è “Michelin Star Revelation 2021” nel Regno Unito. Uno stimolo per Fantini, condiviso con la manager Silvia Costa e il team che lo ha accompagnato in questa esperienza al numero 10 di Blenheim Street. «Nelle settimane in cui abbiamo potuto lavorare, prima di questa nuova chiusura, c'era stata una positiva risposta da parte della clientela. E questa segnalazione della Michelin ci dà fiducia per la ripartenza», spiega l'imprenditore napoletano che da tempo ha trasferito le proprie attività a Milano.

Tutto italiano il menu elaborato dallo chef Suzzi, apprezzato nei mesi scorsi dai frequentatori di Giannino, dove sono altissimi gli standard di sicurezza. «Ci auguriamo di poterlo riproporre quanto prima con degli aggiornamenti perché, anche se il ristorante è chiuso, non abbiamo interrotto la fase di studio».

