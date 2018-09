Perché le tartarughe scelgono il Cilento? La risposta in un video

Venerdì 7 Settembre 2018, 14:52

Perché le tartarughe tornano sempre nelle aree marine protette del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni? La risposta arriva in 50 secondi. In un video meraviglioso realizzato dall'ente guidato dal presidente Tommaso Pellegrino. Un viaggio tra costa e mare, tra natura e la magia della riproduzione. Le tartarughe depositano le uova in luoghi sublimi che in questo video esplodono per quanto sono belli.Nell'ottica del chilometro zero, il Parco ha scelto anche autori salernitani per la realizzazione dello spot. La La Blasè comunicazione di Anna Morena, direttrice artistica del progetto, ha curato il tutto. Un'agenzia del Vallo di Diano. Lo spot è stato ideato e scritto da Gigi Pastore, di Montesano sulla Marcellana, e le riprese dal talento caggianese Williams Antonio Lamattina. Lo spot per il suo significato e la sua bellezza è stato rilanciato dal ministro Costa.