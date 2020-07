Sorrento, il Grand Hotel Excelsior Vittoria tra i migliori alberghi del mondo

Travel + Leisure ha annunciato i risultati del premio annuale, 2020 World’s Best Awords, basato sulle preferenze dei suoi lettori, che hanno menzionato il Grand Hotel Excelsior Vittoria al #55° posto della categoria “The World’s Best Hotels”, dei migliori alberghi al mondo e al #2 posto nella categoria “Top 10 Italy Resort Hotels” con un

punteggio notevole di 96.08.

«Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti - ha dichiarato Guido Fiorentino, presidente e ad del Grand Hotel Excelsior Vittoria - Sono grato ai nostri ospiti per aver condiviso le loro esperienze. Un ringraziamento speciale va inoltre ai nostri collaboratori per la passione, l’attenzione ai dettagli e la professionalità che mettono ogni giorno nel rendere il soggiorno dei nostri ospiti memorabile. Il Grand Hotel Excelsior Vittoria sta crescendo in modo significativo, e questo è dovuto anche alla creazione di un servizio impeccabile e personalizzato che è un tratto distintivo del nostro hotels e in questo momento post Covid questo riconoscimento è uno stimolo a continuare a far bene e un segnale positivo».

Quasi mezzo milione di lettori di Travel + Leisure ha condiviso un numero eccezionale di risposte valutando le proprie esperienze di viaggio, fornendo così un quadro completo delle abitudini e delle preferenze del viaggiatore di oggi. L’Excelsior Vittoria si distingueper la tradizione familiare da oltre cinque generazioni, la posizione strategica, la cura degli ambienti e un servizio personalizzato ed impeccabile. Il ristorante stellato Terrazza Bosquet offre un’eccellente esperienza gastronomica dai sapori tipicamente campani, mentre il ristorante l’Orangerire, nell’agrumeto dell’albergo, propone un’esperienza gastronomica all’insegna della migliore tradizione locale. Ed il famoso Bar sull’iconica Terrazza Vittoria, quella della canzone di Lucio Dalla, … Qui dove il mare luccica e tira forte il vento …, “Caruso” è il luogo perfetto per rilassarsi e gustare il ottimi cocktails ed ammirare l’incantevole ristorante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA