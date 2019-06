Lunedì 10 Giugno 2019, 00:40 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 01:31

Tra il medico e il commercialista la spunta il primo, che ritorna nuovamente alla guida del Comune di Casavatore. Luigi Maglione è il nuovo sindaco per i prossimi cinque anni. Ha vinto al ballottaggio, dopo un tiratissimo testa a testa, contro Pasquale Sollo che in prima battuta prevaleva per appena otto voti di differenza.