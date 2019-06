Lunedì 10 Giugno 2019, 00:42 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 00:59

BARONISSI - Sebbene a notte fonda non fossero ancora state scrutinate tutte le schede, i dati confermano Gianfranco Valiante sindaco di Baronissi. Valiante, dunque, ottiene il suo secondo mandato. Un risultato che va a confermare le scelte degli elettori al primo turno. Non è bastata, quindi, la compagine di Luca Galdi, né l’indirizzo al voto degli altri candidati a sindaco che non sono arrivati al ballottaggio: Giovanni Moscatiello e Tony Siniscalco che avevano indicato ai propri elettori il nome di Galdi.