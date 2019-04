Sabato 27 Aprile 2019, 21:15

Movimento 5 StelleCarusone Fatima Khonte Rosalia; Chiacchio Gianluca; Chiacchio Luigi; Cimmino Francesco; Corso Tammaro; Del Prete Antonio; Di Donato Francesco; Di Nola Maria Cristina; Flagiello Luca; Foggia Sabrina; Landolfo Pasqualina; Manco Francesco; Mormile Carmela; Musella Fabio; Scarano Giovanna; Tessitore Luisa.Salviamo Grumo NevanoDi Carlo Antonio; Iovinella Bartolomeo; Cirillo Iolanda; Galasso Luigi; Cicatelli Giuseppe; Giordano Sossio, Barra Carmine, D’Agostino Nunzia, Pagliafora Sossio, Corvino Giovanni, Riccitiello Primavera, Lenco Luana, Miele Valentina, De Vita Assunta, Felago Vincenzo, Cimmino Pasquale.Di Bernardo sindacoD’Errico Arcangelo, Di Santo Antonio, Buonante Ginevra, Calabrese Daniela, Chiacchio Tammaro, Cristiano Raffaele, Esposito Gianluca, Landolfo Giovanna, Maiello Rosa, Metodo Nicola, Miele Martino, Oliva Raffaele, Pezzella Luisa, Torcia Raffaele, Tramontano Stefania, Vitale Domenico.Storia futuraLandolfo Giovanni, Marino Roberto, Cammisa Pasquale, Carbone Consiglia, Cristiano Elena, D’Agostino Pasquale, D’Errico Giuseppe, Del Prete Caterina, Iovinella Antonio, Murolo Ciro, Nascari Emilia, Pagano Eugenio, Sorgente Francesca, Tammaro Domenico, Tramo Alessandra, Tramontano Emanuele.Nuova generazione grumeseGervasio Ciro Rosario, Barretta Carmine, Cristiano Erminia, Tarquinio Giovanna, Madeo Miriam, Bilancio Vincenzo, Mormile Marianna, Tramo Beniamino, Russo Caterina, D’Aponte Francesco, Volante Raffaella, Cicatelli Francesco, Padricelli Luigi, Palmas Ciro, Fioretto Vincenzo, Romano Raffaele.Progressisti per Grumo - Voltiamo paginaAnatriello Orentina, Chiacchio Aldo, Chiacchio Antonietta, Chiariello Antonio, Del Prete Camillo, Di Matteo Francesco, Franzese Biagio, Grimaldi Anna, Perrotta Rosa, Pierro Gina, Popolo Anna Rita, Tramontano Francesco, Vergara Nicola, De Vita Gaetano, Marrazzo Pasquale, Turino Michele.Uniti per cambiareFaccenda Tammaro, Flagiello Ferdinando, Ferrara Costanzo, Romano Mariagrazia, Conte Rosa, Iodice Maria, Miro Monica, Ruggiero Giuseppina, Del Prete Mariana, Oliva Angelo, Russo Ciro, Chiacchio Gennaro, Aversano Giovanni, Madonna Alfonso, Tramontano Pasquale, Cristiano AntonioForza ItaliaAbbate Ornella, Cavassi Domenico, Cesaro Salvatore, De Santis Antonio, Del Prete Antonietta, Fienga Domenico, Grande Domenico, Iannei Maria, Liguori Assunta detta Susy, Mormile Simone, Padricelli Daniela, Rega Severino, Scialò Emmanuele, Silvestre Vincenzo, Spiezia Filippo, Del Prete Giovanna.Lega Salvini CampaniaSalvatore Anna, Chiacchio Giuseppe, Cosmo Lombardo, Cristiano Maria Rita, Del Prete Florinda, Grimaldi Cinzia, Liguori Giuseppe (detto Peppe), Lupoli Francesca, Marino Francesco, Mormile Vincenzo, Oliva Maria, Odierno Imma Luana, Palmieri Domenico, Pezzullo Sossio Andrea, Ruoto Sofia, Tammaro Vincenzo.Movimento campano popolare per GrumoMiele Guido, Possente Immacolata detta Imma, Capasso Giovanni, Capasso Rosamaria, Cristiano Amalia, D’Agostino Nicola, Giordano Domenico, Granata Giuseppe, Grimaldi Antonio, Iavarone Pasquale, Lamanna Angela, Palmieri Antonio, Ricciolino Marco, Paciolla Anna, Sargiotta Angela, Silvestre Carlo.Con Campanile sindacoConocchia Consiglia, D’Errico Gilda, De Santis Salvatore, Del Prete Mariano, Gervasio Lorenzo, Meer Cisusy, Orefice Vincenzo, Romano Rita, Tramo Domenica, Vanacore Lorenzo, Scarano Agnese, Vergara Raffaele, Del Prete Giusi, Landolfo Tammaro, Crispino Francesco, Accurso Alessandro.