Sabato 27 Aprile 2019, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agire con Carmine EspositoAllocca Carmela, Capasso Aldo, Colella Adele, Colombrino Salvatore, Coppola Olga, Di Mauro Gennaro, Di Perna Eugenio, Giordano Saveria (detta Veria), Maiello Carmela, Marino Antonio, Nocerino Angelo, Punzo Luigia, Scarpato Carmela, Terracciano Ciro, Tabellini Angelo, Trabelsi Fatima.Alleanza per Sant'AnastasiaBusiello Maria Anna, Carotenuto Anna, Casoria Casimiro, Castaldo Carla, D’Auria Vincenzo, Frezza Giuseppina, Fele Rita, Maione Aniello, Maione Luca, Parma Fortuna, Pavone Emilio Ciro, Ragosta Maria Concetta, Romano Carolina, Toscano Giovanna, Vitale Francesco, Zucconi Arturo.ArcobalenoAuriemma Tony, Ceriello Giovanni, Della Porta Giuseppe, Esposito Silvia, Fragliasso Giuseppe, Gifuni Ciro, Gifuni Francesca, Giliberti Concetta (detta Cettina), Giordano Teresa, Leone Raffaele Daniele, Liguoro Donatella, Manno Felice, Piccolo Anna, Ragosta Giuseppe, Romano Antonio, Terracciano Ciro.Fratelli d'ItaliaCardinale Filippo, Abete Vincenzo, Trimarco Mario, Parmiciano Francesco, Ceriello Carmine, Romano Pasquale, De Simone Antonietta, Piccolo Daniela, Barone Annunziata, Sannino Concetta, Viterbo Annarita, Venuso Antonia, Travaglino Lorena, Pignatiello Maddalena, Saviano Carmen, Merone Luisa.Lega SalviniPerna Enrico, Moscarella Giuseppe, De Simone Alfredo, Gifuni Luigi, Fornaro Francesco, Longobardi Carlo, Gammella Giacomo, Manfellotto Felice, Panico Domenico, Caruso Giuseppe, Cozzolino Rita, Marra Maria Rita, Casale Giovanna, Sommese Anna detta Annarita, Raia Ezia, De Sangro Giovanna.Cuore anastasianoBeneduce Costantino, Cardone Giovanna, Catapano Carmela detta Lina, Ceriello Francesco Saverio detto Saverio, Corcione Fabiola, D’Agostini Anna detta Anita, Di Fraia Alfonso, Di Marzo Eugenio detto Gengi, Finizio Anna, Fiorillo Valeria, Manfellotto Giuseppe, Moccia Raffaele, Perna Rosalinda, Savarise Giuseppe, Valletta Anna, Viola Santina.Fare futuroBeneduce Palmarosa detta Rossella, Caserta Mariano, Cozzolino Rita, D’Auria Angelo, De Lucia Vito, Esposito Emiliana, Fornaro Elena, Mele Claudia, Pellino Angelo, Pignatiello Vincenzo, Pone Carmela, Rea Giovanni detto Gianni, Scognamiglio Sabrina, Torino Antonia, Trivellone Gianluca, Trotolo Roberta.Progetto per Sant'AnastasiaCapuano Carmine, D’Ascia Pasquale, Maiello Benedetta detta Benny, Aliperti Luigi, Amico Rosalinda detta Linda, Barone Domenico, Cappiello Giovanni, Castaldo Marco, Curcio Ciro, D’Avino Angelo, Di Leva Assunta Anna, Di Marzo Felice, Maiello Gelsomina, Maione Floriana, Mele Enrico, Ascione Ciro.Insieme per costruireDi Marzo Sabato detto Sabatino, Dipinto Tommaso, Frezza Giacomo, Iorio Pasquale, Olivieri Maria, Ottomano Chiara, Romano Domenico detto Mimmo, Romano Rosanna, Scognamiglio Salvatore, Allocca Vittoria, Barone Anna, Botta Giuseppe, Capuano Rita, Di Cicco Domenico, Trocciola Martina, Pone Giuseppe.Sant'Anastasia al centroEsposito Paolo, Beneduce Bruno, Bove Marco, Bregia Gabriele, Cozzolino Gianfranco, Esposito Marika, Leone Alessia, La Montagna Raffaella, Pone Francesco detto Ciccio, Proda Patrizia, Giannino Federica, Scognamiglio Maddalena, Terrecuso Annarita, Tirelli Maria, Viscardi Giovanni.