Le prime pagine storiche in edicola con il Mattino: mercoledì c'è la seconda guerra mondiale

Torna, come ogni giorno 15 del mese, l'appuntamento con le prime pagine storiche del Mattino scelte direttamente dai lettori. Il 15 giugno è la volta della copertina dell'11 giugno 1940, che con grande enfasi annunciava l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Un annuncio che avrebbe poi avuto conseguenze tragiche per il Paese.

Dopo la prima pagina del 16 marzo 1892 (pubblicata fuori concorso, a marzo), la serie si era aperta il 15 aprile con la ripubblicazione in omaggio della pagina vincitrice, “Fate presto” (26.11.1980). È toccata poi alla seconda pagina più votata, quella dello scudetto tricolore, il primo del Napoli (10.05. 1987): fu un vero tripudio in città e provincia. Appuntamento dunque in edicola, per conservare anche questa storica prima pagina del Mattino.