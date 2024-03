Un'eccellenza campana del settore dei sistemi per il riposo: Inmaterassi

Il mercato del bedding, che include tutti i dispositivi e i sistemi per il riposo, si è notevolmente evoluto negli ultimi anni. Da un lato, la ricerca tecnologica ha permesso di mettere a punto nuove soluzioni, in grado di migliorare il livello di comfort; dall'altra, lo sviluppo dell'e-commerce di settore ha incentivato lo sviluppo di dinamiche di consumo differenti, caratterizzate da una progressiva integrazione dei canali di acquisto fisici con quelli digitali. In uno scenario in continuo cambiamento, la presenza di store online specializzati come www.inmaterassi.it rappresenta un tratto caratterizzante di questo particolare segmento del mercato, sempre più aperto verso una dimensione digitale.

InMaterassi, un'azienda leader in Italia e tutta campana

Inmaterassi.it è lo store digitale di Infamily srl, azienda campana con sede a Battipaglia (il negozio è in Via Belvedere) che negli ultimi anni si è imposta come uno degli attori di riferimento sul mercato italiano dei sistemi per il riposo.

Forte di un'esperienza decennale nel settore, InMaterassi è in grado di offrire alla propria clientela un catalogo di prodotti di qualità, in linea con le ultime tendenze, a prezzi altamente competitivi. Questi due aspetti vengono coniugati mediante una ben precisa politica aziendale: produrre in proprio i materassi, scegliendo con cura i migliori materiali, così da riuscire ad abbattere i costi (specie a fronte dell'inflazione galoppante degli ultimi anni) senza per questo intaccare la qualità del prodotto finale. Tale attenzione verso la composizione del singolo materasso si traduce in supporti completamente sicuri e anallergici, in quanto privi di sostanze tossiche quali additivi, diluenti o vernici.

A contribuire ulteriormente al successo di InMaterassi vi è certamente l'ampia varietà di opzioni presenti in catalogo che comprende tutto il necessario per l'allestimento di un sistema per il riposo di prima scelta. Oltre ad una vasta selezione di materassi (dai classici supporti in memory foam o lattice, passando per quelli a molle insacchettate e i cosiddetti "multionda"), l'azienda produce e commercializza cuscini, topper e reti a doghe ai quali si aggiunge un assortimento completo di accessori (coprimaterassi, fodere e lenzuola). Ogni tipo di materasso è disponibile in vari formati, dal singolo al matrimoniale king size, passando per quelli a una piazza e mezza o "alla francese".

Inmaterassi.it è online da quasi vent'anni, come spiega il titolare Juan Silva Sargo: "A settembre del 2005 ho deciso di espandere l'attività online, per raggiungere più clienti; la sfida più grande è stata costruire la fiducia: ho investito in una forte presenza nel web e un servizio clienti eccellente, che nel tempo ha dato i suoi frutti; da quando abbiamo lanciato l'e-commerce, abbiamo osservato un significativo aumento delle vendite".

Inmaterassi.it, lo store online tra "Le stelle dell'e-commerce"

A riprova del ruolo di primo piano di InMaterassi all'interno panorama nazionale vi è anche la presenza, ormai, consolidata tra "Le stelle dell'e-commerce". Si tratta di un'indagine di mercato, realizzata ogni anno da L’Economia del Corriere della Sera e Statista, che premia le società attive online in base alla qualità del servizio offerto ai propri clienti. In particolare, ogni sito viene giudicato in base a sei diversi parametri di valutazione, ovvero struttura e facilità d'uso del sito, sicurezza, metodi di pagamento, acquisto e consegna, servizio clienti e performance tecniche.

Incluso all'interno della sezione "Arredamento e decorazioni", www.inmaterassi.it si colloca al 13° posto, con un punteggio di poco superiore a 90 su 100. Il risultato testimonia la bontà dell'operato dell'azienda campana negli anni, capace di confrontarsi alla pari con grandi marchi internazionali quali Ikea, Maison du monde e Zara Home.

Oltre alla sicurezza dei propri prodotti, InMaterassi è in grado di garantire anche un'esperienza d'acquisto sicura al 100%; il portale, infatti, fa parte di INfamily, un gruppo nato ad inizio degli anni duemila con lo scopo di rivoluzionare lo shopping online per i clienti del settore bedding. Oggi inmaterassi.it è il sito web capofila del gruppo, che opera nel settore coniugando le tecnologie per il riposo di nuova generazione e la collaborazione con le migliori aziende presenti sul territorio per poter offrire prodotti di elevata qualità realizzati interamente in Italia.

In aggiunta, InMaterassi offre anche servizi di assistenza e consulenza online pre e post-vendita, come sottolinea il titolare Juan Silva Sargo: "Forniamo assistenza e consigli anche dopo l'acquisto, oltre ad offrire una vasta gamma di scelte, una consulenza personalizzata e una politica flessibile per i resi. I clienti possono scegliere prodotti personalizzabili e sostenibili: sono questi i nuovi trend di mercato, materassi ecologici e su misura".