Come mantenere al sicuro un evento all’aperto

Un evento all’aperto può essere organizzato in diverse situazioni: serate di gala, sfilate di moda, ricevimenti, feste aziendali, etc.

L’organizzazione di un evento all’aperto può regalare diverse soddisfazioni. La sicurezza dei partecipanti è tra gli aspetti più importanti di cui tener conto per fare in modo che tutto vada per il meglio. In questa guida parleremo degli aspetti più importanti di cui tener conto per assicurarci di prevenire qualsiasi forma di pericolo.

Scelta della posizione

Dobbiamo verificare che l’area che intendiamo utilizzare sia stabile e che non ci siano buche oppure ostacoli che possano fare inciampare i nostri ospiti. In presenza di un terreno scosceso, ad esempio, può essere utile utilizzare delle pedane apposite. Eventuali ostacoli dovrebbero essere ben segnalati.

Utilizzare attrezzature a norma di legge

In questi eventi possono essere utilizzati gazebo, pedane, stand, funghi riscaldanti, etc. Assicuriamoci che questi strumenti rispettino le leggi vigenti e funzionino alla perfezione. Contattare un’Agenzia Eventi Roma professionale è la soluzione ideale per allestire la zona in totale sicurezza.

Maltempo

Controlliamo il tempo meteorologico per accertarci di poter offrire il dovuto riparo ai nostri ospiti anche in caso di pioggia e vento. In caso di eventi meteorologici particolarmente avversi prendiamo in considerazione l’idea di posticipare l’evento in un altro momento.

Non trascuriamo nemmeno il fattore caldo. Il caldo eccessivo può causare mancamenti, oltre che una normale sensazione di disagio. Possiamo optare per il per ovviare a questo problema.

Illuminazione

Un bel giardino può nascondere diverse insidie: siepi, fontane, buche. Per questo motivo dovremmo assicurarci che ogni area all’aperto sia sufficientemente illuminata. Le persone devono poter vedere dove mettono i piedi, soprattutto nelle zone di passaggio.

Se ci sono dei bambini

I bambini di solito sono tra gli ospiti più imprevedibili, quelli che corrono maggiormente il rischio di farsi male. Potremmo pensare di destinare un’area in particolare per farli giocare tranquillamente e in tutta sicurezza. In questo caso, designiamo qualcuno preposto alla loro sorveglianza e accertiamoci che i giochi e le attività proposte siano sicure in base alla loro età.

Pronto soccorso

Le situazioni di emergenza possono apparire in qualsiasi momento, nonostante tutte le precauzioni prese per evitarle. In questi casi è importante poter disporre dell’aiuto di una persona qualificata in grado di sapere quali manovre e procedure attuare. Teniamo anche a portata di mano un kit di pronto soccorso.

Parcheggio

Prevedi un'area adeguata per il parcheggio e assicurati che sia ben segnalata e illuminata. Inoltre, considera la possibilità di utilizzare un servizio navetta per i partecipanti che non vogliono o non possono parcheggiare l'auto in loco.

Assicurati di rispettare la legge

Informati sulle normative vigenti in base alle norme di sicurezza da prendere in funzione della tipologia dell’evento e del numero di partecipanti. In alcune situazioni, ad esempio, le autorità potrebbero disporre un numero massimo di partecipanti per riempire un determinato spazio.

Essere previdenti e cercare di anticipare eventuali pericoli è importantissimo per fare in modo che non sorgano problemi improvvisi che potrebbero trasformare l’evento in un’occasione sgradevole. Siamo certi che i suggerimenti offerti in questo articolo vi aiuteranno ad organizzare il vostro evento in tutta sicurezza.