Idee originali per trascorrere il Capodanno a Roma

La città eterna è una delle mete più ambite per trascorre il Capodanno. Questo perché offre un’ampia varietà di scelte, perfette per soddisfare le preferenze e le esigenze più disparate.

Oltre al classico cenone al ristorante, che rimane comunque una scelta rispettabilissima per chi ama le tradizioni, ci sono tutte una serie di possibilità per rendere questa serata/nottata unica. Andiamo a scoprire quali sono.

Capodanno itinerante

Cosa ne pensate di una festa in movimento nella città più bella del mondo? Questo è possibile grazie alla Limoubus, una limousine adattata per accogliere circa 20 persone in un’atmosfera extra-lusso arricchita di luci e bella musica.

Spa

Vorresti evitare la confusione e dedicarti al relax più autentico insieme alla tua dolce metà? Allora dovresti prendere in considerazione l’idea di trascorrere il Capodanno Roma 2025 in una SPA. Vasche idromassaggi, acque termali, olii profumati e massaggi… un modo romantico e assolutamente esclusivo per rigenerare corpo e mente in vista del nuovo anno.

Parco divertimenti

Cinecittà World è il più grande parco divertimenti della capitale e per ogni fine anno si prepara per accogliere tantissime persone che hanno voglia di spettacolo e divertimento. Il parco propone oltre 40 attrazioni per le famiglie, ma anche discoteche, ristoranti, teatri, oltre a diversi spettacoli programmati. Si tratta della scelta migliore per chi non vuole correre il rischio di annoiarsi e desidera lasciare aperta più di una possibilità. È una buona scelta anche per le famiglie con bambini. Ogni anno, inoltre, vengono invitati artisti musicale rinomati per il concerto del 31 Dicembre.

Antiche dimore e castelli

Una scelta perfetta per chi è alla ricerca di una scelta suggestiva ed emozionante. A Roma sono presenti diverse ville storiche e veri e propri castelli che vengono allestite per la festa. In alcuni casi, prenotando con largo anticipo, diventa possibile prenotare anche il pernottamento. Questa si propone come la scelta perfetta per le coppie che vogliono ritagliarsi un angolo di tranquillità in un contesto esclusivo e romantico.

Essendo un’opzione molto richiesta è importante prenotare quanto prima.

Capodanno sul Tevere

Ammirare le sfumature delle architetture romane dalla tranquillità dell’acqua è un’altra scelta che merita di essere presa in considerazione. Diversi battelli organizzano un vero e proprio evento curato nei minimi dettagli: cena, sala da ballo, piano bar e, in alcuni casi, possibilità di pernottare.

Concerti

Terminiamo la nostra rassegna su come trascorrere in maniera alternativa il Capodanno a Roma con una menzione d’obbligo per gli amanti della musica, soprattutto di quella dal vivo. Il Circo Massimo è una cornice ormai stabile per il concerto di fine anno, dove si sono già esibiti in questa occasione artisti del calibro di Blanco, Lazza, Elodie… Oltretutto, l’ingresso è gratuito.

Non rimandare oltre

Come puoi notare, hai diverse possibilità tra cui scegliere. Un errore comune è quello di rimandare la prenotazione di una location pensando che ci sia tempo a sufficienza. In realtà le prenotazioni per diverse attrazioni, anche per quelle menzionate in questo articolo, vanno letteralmente a ruba. Pertanto ti consigliamo di non rimandare oltre la tua decisione.