Circoloco Ibiza sceglie Napoli per la prima data in Italia

Evento all’ex base Nato con le pubbliche relazioni di Club Partenopeo, Deependence e I Love Sunday, oltre a Booking agenzia Italia.

Napoli è pronta ad accogliere un evento internazionale: Domenica 21 Aprile all’ex Base Nato di Bagnoli sbarcherà il party Circoloco Ibiza, per una serata all’insegna della musica e dell’innovazione.

Sarà il primo evento, infatti, gestito con i bracciali elettronici Token realizzati grazie al contributo di Autouno Group, concessionaria ufficiale dei marchi Volkswagen, Peugeot, Opel e Citroën per Napoli e provincia, che conferma ancora una volta il suo impegno nella promozione di eventi che portano valore al tessuto imprenditoriale e sociale del territorio.

"Siamo entusiasti di essere partner di Circoloco Ibiza per questo evento unico nel suo genere", ha dichiarato Ciro Veneruso, CEO di Autouno Group. "Crediamo che la musica e la cultura siano elementi fondamentali per la crescita di una comunità e siamo felici di poter contribuire a portare a Napoli un party di livello internazionale. I braccialetti elettronici rappresentano un passo avanti importante nell'innovazione del settore degli eventi: siamo certi che renderanno l'esperienza ancora più piacevole per i partecipanti".

Gli innovativi bracciali token saranno utilizzati per gestire gli accrediti all'evento, per ordinare drink e cibo al bar, per partecipare ad altre attività all'interno del locale. Saranno ricaricabili con carta di credito o debito e potranno essere utilizzati per tutta la durata dell'evento.

Soddisfatti anche i promoter dell’evento: “Portare a Napoli un evento internazionale come il Circoloco Ibiza è motivo di orgoglio. Siamo contenti di esserci riusciti e non vediamo l’ora di far ballare i napoletani. Abbiamo anche aggiunto, grazie al contributo di Autouno, un nuovo tassello di innovazione al mondo degli eventi a Napoli. Ci sono tutte le premesse per una serata memorabile. Ringraziamo Circoloco S.P.A. per aver scelto Napoli come prima data”.

Circoloco Ibiza è un party nato nel 1999 che ha conquistato rapidamente fama internazionale grazie alla sua atmosfera unica e alla sua selezione musicale di alto livello.

Nell'edizione napoletana che si terrà all’ex Base Nato di Bagnoli, i partecipanti potranno immergersi in un ambiente unico e ballare sulle note della musica travolgente suonata da nomi del calibro di Adam Port, Honey Dijon, Marco Carola, Mochakk, Seth Troxler e Prospa.