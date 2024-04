Una flotta unica e servizi aggiuntivi per giornate indimenticabili

«Leader per il noleggio imbarcazioni»

Da quasi 25 anni protagonista dei nostri mari, con una vasta flotta di barche e gommoni di alta qualità. Palermo Group ti offre la possibilità di esplorare la costa campana e le sue meraviglie naturali in totale comfort e sicurezza. Giuseppe Palermo, che con il fratello Carmine gestisce l’impresa, racconta: «Siamo nati nel 2000, quando io e mio fratello abbiamo dato vita a questa realtà, guidati dal nostro papà Antonio visto che all’epoca eravamo giovani». Ne sono passati di anni da quel punto di partenza, per arrivare ad oggi con Palermo Group che la fa da padrona nel settore della nautica. Per gli esperti navigatori o principianti, un’impresa che offre sempre l'imbarcazione perfetta a seconda delle esigenze, dotata di un team di esperti sempre pronto a consigliare il mezzo più adatto alle preferenze e competenze.

Da diversi anni ormai, infatti, Palermo Group non si occupa solo di nautica ma punta forte anche sul noleggio: «Ci siamo specializzati nel settore del chartering – continua Giuseppe Palermo – e disponiamo di una basta flotta di barche e gommoni dagli 8 ai 20 metri». Dalle imbarcazioni compatte e facili da guidare alle spaziose imbarcazioni a motore con skipper, sempre in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta: «Ci siamo catapultati nel mondo del turismo e questo ci ha dato una grande opportunità e soddisfazione per come siamo riusciti a sostenere questo settore. Basti pensare – spiega ancora Giuseppe Palermo – che il 90% dei nostri clienti che noleggiano imbarcazioni sono “Paperoni” che arrivano da tutto il mondo per ammirare le bellezze del nostro Golfo. Da Ischia a Procida, Sorrento, Positano, Amalfi ma soprattutto Capri dove abbiamo la nostra seconda base operativa». Per chi vuole godersi, dunque, una giornata rilassante in barca, esplorando le splendide baie e le coste pittoresche della zona. Ammirare la vista panoramica di Napoli e del Vesuvio dall'acqua, concedersi un tuffo nelle acque cristalline o organizzare un pranzo a bordo. Le possibilità che offre Palermo Group sono infinite. Per rendere il noleggio ancora più piacevole, l’azienda fornisce una serie di servizi aggiuntivi, come skipper professionisti per guidare l'imbarcazione, attrezzatura per lo snorkeling per esplorare i fondali marini, e la possibilità di affittare accessori per lo sport acquatico, come paddleboard o kayak.

Un’azienda in espansione e che fa della fiducia dei propri clienti un punto forte, tant’è che ancora Giuseppe Palermo racconta: «Abbiamo la fortuna di avere spesso come ospiti cantanti, attori, calciatori, registi e tante altre personalità di spicco». Dopo anni di sacrificio e lavoro, sono arrivate tantissime soddisfazioni: «Possiamo dire con orgoglio che siamo leader nel settore del noleggio imbarcazioni». Un obiettivo raggiunto, però, senza trascurare il resto del mondo nautico: «Il settore nautico resta un punto di forza del nostro gruppo, tant’è che svolgiamo attività correlate tra di loro come ormeggio, cantieristica, servizio gru. Con molta soddisfazione, siamo rivenditori e service dei Cantieri del Pardo». Insomma, Palermo Group è un punto fermo tutto da ammirare nella sede di Mergellina. Qualità elevatissima, per un noleggio delle imbarcazioni che diventa facile ancor prima di godere con gli occhi la bellezza del Golfo napoletano in tutta comodità. Giornate indimenticabili curate nei dettagli, tutto per avventure marine che resteranno indelebili grazie a Palermo Group.