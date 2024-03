Algeco, soluzioni modulari per un'economia circolare

Algeco è un'azienda leader nella produzione e installazione di moduli prefabbricati di qualità elevata e soprattutto sostenibili. L’azienda con all’attivo più di 60 anni di esperienze maturate sul campo si è sempre distinta per la sua attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, impegnandosi costantemente a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e prodotti. Con un'ampia gamma di soluzioni modulari adatte a diversi settori, Algeco si distingue per la qualità dei propri servizi e per l'attenzione al rispetto dell'ambiente. Grazie all'utilizzo di materiali eco-sostenibili e alla riduzione degli sprechi, l'azienda si pone come un esempio di economia circolare, dove i rifiuti vengono ridotti al minimo e le risorse vengono utilizzate in modo efficiente e responsabile.

Inoltre, Algeco si impegna attivamente sulla fronte dell'ESG (Environmental, Social and Governance), integrando i principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e buona governance aziendale nelle proprie decisioni e strategie. L'azienda si adatta costantemente alle più recenti normative e linee guida in materia di sostenibilità, dimostrando un forte impegno verso la tutela dell'ambiente e della comunità. A questo proposito negli ultimi giorni ha rilasciato il nuovo ESGS report nel quale spiega come Loops within Loops è il loro modello di business circolare sostenibile. Nello specifico significa che utilizzano soluzioni di progettazione sostenibile innovative per produrre unità modulari che possono essere utilizzate e riutilizzate più volte.

In questo modo diminuisce notevolmente l'uso di materiali, riducendo al minimo le risorse e i rifiuti. Progettando in termini di sostenibilità, produciamo un prodotto circolare che può essere riutilizzato, rinnovato, ricostruito e assemblato. Lo facciamo per soddisfare le aspettative dei nostri gruppi di stakeholder, che vogliono il massimo valore con il minimo impatto.

Le soluzioni modulari sostenibili di Algeco contribuiscono a un'economia circolare in via di sviluppo. Durante le prime fasi per realizzare i potenziali benefici delle attività svolte, i passi che Algeco percorre per comprendere meglio i rischi e le opportunità della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio stanno portando benefici misurabili ai clienti, all'ambiente e alle società con cui Algeco opera.

Loops within Loops

Loops within Loops

È il modello commerciale circolare sostenibile di Algeco. Significa semplicemente che l'azienda utilizza soluzioni innovative di design sostenibile per produrre unità modulari che possono rimanere in servizio più a lungo, girando in continuazione.

Questo riduce l'uso di materiali vergini, minimizzando le risorse e i rifiuti. Progettando in modo sostenibile ed eliminando i rifiuti, Algeco realizza un prodotto circolare che può essere riutilizzato, ristrutturato, rifatto e assemblato. Questo viene fatto per soddisfare le aspettative dei gruppi di interesse, che vogliono il massimo valore.

Veloci, professionali, per ogni esigenza

I moduli prefabbricati Algeco sono utilizzati in diversi settori, come quello scolastico, amministrativo, industriale, eventi e molto altro. Grazie alla loro versatilità e alla qualità dei materiali utilizzati, i moduli sono la soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di spazi temporanei o permanenti, sicuri e confortevoli.

Nel settore scolastico, ad esempio, i moduli prefabbricati di Algeco sono utilizzati come aule temporanee durante lavori di ristrutturazione, garantendo agli studenti un ambiente sicuro e adatto all'apprendimento. Grazie alla loro rapida installazione e alle basse emissioni di CO2, i moduli sono una scelta ecologica e sostenibile per le scuole di tutto il mondo.

Anche nel settore terziario, sono molto apprezzati per la loro flessibilità e praticità. Gli uffici modulari offrono soluzioni rapide ed economiche per chiunque abbia bisogno di spazi di lavoro temporanei o permanenti, garantendo la massima efficienza e comfort per dipendenti e clienti.

Nel settore industriale, invece, trovano ampio impiego come magazzini, uffici, punti vendita e molto altro. Grazie alla resistenza e alla durabilità dei materiali utilizzati, i moduli sono la soluzione ideale per chiunque abbia bisogno di spazi sicuri e funzionali per le proprie attività.

Per quanto riguarda gli eventi, i moduli prefabbricati di Algeco sono molto richiesti per la realizzazione di stand, punti ristoro, spazi espositivi e molto altro. Grazie alla possibilità di personalizzazione e alla rapidità di installazione, i moduli sono la scelta ideale per chiunque abbia bisogno di spazi temporanei per eventi di qualsiasi tipo.

Ma non è solo la qualità e la versatilità dei moduli che contraddistingue Algeco: l'azienda mette al primo posto la sicurezza dei propri dipendenti e clienti, garantendo la massima protezione e tranquillità in ogni momento. Grazie alla rigorosa attenzione alle normative sulla sicurezza sul lavoro e alla costante formazione del personale, Algeco Spa assicura standard elevati di sicurezza in tutte le fasi di produzione e installazione dei moduli.