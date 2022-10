Le priorità nell’agenda del ministro Schillaci

La nascita di un nuovo governo impone sempre un momento di riflessione e di analisi su quelle che sono le criticità del sistema Paese. La Sanità non soltanto non fa eccezione, ma è una parte essenziale di questa riflessione critica. Il Covid, che oggi siamo in grado di affrontare meglio, ma che non è superato, ci ha mostrato enormi falle e carenze di un sistema che da tempo immemore attende riforme non più rinviabili. Al neo ministro e collega medico Orazio Schillaci spetta l’arduo compito di risollevare le sorti di un sistema sanitario nazionale che è stato concepito per garantire uguaglianza e pari diritto alla salute. E, quindi, pari diritto di accesso alle cure e alle terapie innovative, indipendentemente dal reddito oppure dalla regione di residenza. Le cose da fare sono molte, le priorità anche. Prima di tutto, però, si deve partire da chi alla sanità dà anima e corpo ogni giorno: gli operatori in prima linea. Gli «eroi» del Covid sono già tornati agli occhi di tutti perfetti sconosciuti. Da sempre in prima linea a costo anche della vita, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari vengono mortificati e umiliati ogni qualvolta c’è un rinnovo contrattuale. Si parta da qui, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e azzerare le disuguaglianze. Non dimenticando le parole di Papa Francesco: «Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla».

Marco Trabucco Aurilio