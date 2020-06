​Pelle sana, attenzione a quei tumori «non melanoma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta voglia di mare e, come sempre, il desiderio di sfoggiare presto una perfetta abbronzatura. Ma i rischi per la pelle sono tanti e non tutti sono legati al melanoma. A spiegarlo, come anticipato su PreSa - Prevenzione e Salute , è la Dott.ssa Giovanna Niero (presidente dell’Associazione italiana malati di melanoma e tumori della pelle). «Non bisogna demonizzare il sole, ma il buon senso non deve mai mancare. L’esposizione deve essere sempre accompagnata da protezione e si devono evitare “maratone” abbronzanti». La Niero spiega anche che «il tumore della pelle più conosciuto è il melanoma, ma ce ne sono tanti altri altrettanto aggressivi. Magari si manifestano solo in casi particolari o in tarda età, ecco perché c’è una regola generale da seguire: prestare attenzione a qualsiasi mutazione che avvenga e che sia anomala. Un cambiamento di questo tipo sulla pelle deve essere sempre un campanello d’allarme».Il 13 giugno sarà la giornata mondiale del “Non Melanoma Skin Cancer” e come sempre A.I.Ma.Me sarà in campo per fare informazione. «La nostra - dice la Niero - è l’unica associazione di pazienti al mondo che ha creato al suo interno un Working Group che si occupa dei pazienti affetti di cancro della pelle non melanoma. Malattie come il carcinoma cutaneo a cellule squamose e carcinoma basocellualre. Malattie per le quali oggi esistono terapie moto efficaci». Proprio l’Associazione italiana malati di melanoma e tumori della pelle ha formato un gruppo di lavoro che presenterà a breve un primo libro bianco per creare un nuovo approccio olistico al cancro della pelle non melanoma. Un punto di riferimento per le istituzioni e per i pazienti. Ma, come si fa prevenzione nel quotidiano?La prima regola è l’osservazione, imparare a guardare la propria pelle e quella dell’altro. «Una parte della prevenzione molto importate la si fa in casa, e segnalare anomalie che si notano sulla pelle è determinante». Valgono sempre e comunque le regole di buon senso, con esposizione al sole moderata e con l’uso di protezioni adeguate.