Accademia del doppiaggio a Napoli: provini con Christian Iansante

Doppiatori si diventa. Napoli è stata l’ultima città italiana in ordine di tempo ad accogliere una sede dell’Accademia del Doppiaggio già presente a Roma, Milano, Firenze, Padova e Pescara ed i corsi attivi in città sono quello base e quello avanzato. Lunedì 21 giugno 2021, il doppiatore Christian Iansante (nella foto) dalle 10 sarà a Napoli per i provini degli aspiranti corsisti dell’Accademia del Doppiaggio nella sede della scuola presso l'Auditorium Novecento ex Phonotype (via Enrico de Marinis 4). "Napoli è una città che risponde bene al doppiaggio – dice Christian Iansante - e questo mi fa molto piacere. É una piazza fantastica; i ragazzi si sono dimostrati in questi due anni, probabilmente, i più liberi d’Italia nel senso che le emozioni escono senza troppi problemi e tutti sono un po' attori a Napoli quindi riescono a vivere liberamente le sembianze di un altro senza giudizio. I napoletani però hanno come debolezza quella di sottovalutare certe problematiche più che altro tecniche legate al doppiaggio. Pensano di potere continuare a suonare con la cadenza napoletana ma in film spagnoli, francesi, americani non c'è mai la possibilità di poter inserire dei suoni regionali. Non parliamo poi del gruppo ˈglˈ che, molto spesso, per i napoletani non esiste, ma in ogni modo adoro il modo di approcciare al lavoro dei napoletani e campani".

Il corpo docenti, unito alla organizzazione dei corsi, sono il fiore all’occhiello dell’Accademia; Christian Iansante, che tra i vari attori ha doppiato Bradley Cooper, Ewan McGregor e Christian Bale, Johnny Depp, Ben Stiller, Andrey Lincoln di The walking dad, Matt Damon, Jude Law, Colin Farrell, Vince Vaughn, Ben Affleck, ed è la voce ufficiale di Radio 24 e del canale televisivo FOX, ed Angelo Maggi, sono due tra i doppiatori più noti d’Italia e con le loro lezioni rendono i corsi tra i più efficienti del panorama italiano.

"Sono molto legato a Napoli - dichiara Angelo Maggi - Mio nonno materno, Angelo è stato colui ha inventato il turismo in Italia. Con lui ho vissuto 30 anni meravigliosi ed è stato sufficiente per darmi gran parte della sua napoletanità e a farmi anche così conoscere, inizialmente, Eduardo che poi mi sono ritrovato come l'insegnante alla Bottega teatrale che ho fatto con il mio maestro Vittorio Gassman a Firenze nel 1980. Avevo tra gli insegnanti il grande Eduardo che, insieme alla napoletanità di mio nonno, mi ha aiutato a creare il carattere del commissario Winchester dei Simpson che ormai è diventata una voce iconica". Completano il corpo docenti Davide Marzi, Giorgio Borghetti, Francesco de Francesco, Andrea Lavagnino, Alberto Angrisano e Sara Ricci. Per partecipare ai provini che consentono l'accesso ai corsi è necessario prenotarsi ai numeri 081.18096545 oppure chiamare il direttore Walter Bucciarelli al 348.8133081. L’accesso sarà scaglionato ed esclusivamente su prenotazione per rispettare tutte le misure di sicurezza anticovid previste nei decreti ministeriali.