Angelina Jolie scappa da Hollywood: «E' un posto malsano. Prima del divorzio da Brad Pitt ho avuto la paralisi di Bell, non posso più vivere così»

Non fa sconti a nessuno. E ripensando alla sua vita da star, spesso condivisa sotto le luci dei riflettori, ammette: «Oggi non farei l’attrice». Angelina Jolie, 48 anni, sogna di scappare lontano dal mondo spietato di Hollywood. Soprattutto da quando, nel 2016, si è separata da Brad Pitt dopo undici anni insieme. Lo ha rivelato in una intervista al «Wall Street Journal».

Hollywood

«Quando ho iniziato la mia carriera, non pensavo che avrei dovuto condividere così tanto della mia vita».

La star, che è figlia degli attori Jon Voight (84 anni) e Marcheline Bertrand (1950 – 2007), ha avuto parole dure anche per l’ambiente del mondo dello spettacolo di Los Angeles in cui è cresciuta (il suo primo ruolo è stato a 7 anni nel film del padre «Cercando di uscire (Lookin’ to Get Out)» e che conosce molto bene: «Non sono mai rimasta particolarmente impressionata da Hollywood, non l’ho mai considerata significativa o importante». Jolie ha poi chiarito: «Sono cresciuta in un posto piuttosto superficiale. Tra tutti i posti del mondo, Hollywood non è un posto salutare. Quindi cerco l’autenticità».

La paralisi

L’attrice ha parlato anche dell’impatto dello stress sul suo corpo. Ha detto di aver notato, durante le riprese di «Maleficent - Signora del Male» nel 2018, che la sua voce aveva cambiato registro rispetto alla sua prima interpretazione nel 2014. «Il mio corpo reagisce in modo molto forte allo stress — ha sottolineato —. Il mio livello di zucchero nel sangue sale e scende. All’improvviso, sei mesi prima del divorzio, ho avuto la paralisi di Bell (una paralisi del nervo facciale in seguito a cui non si riesce più a muovere un lato del viso, ndr)». Jolie ha poi ammesso di non «avere una vera vita sociale» vivendo a Los Angeles, poiché ogni volta che esce di casa si trova ad affrontare paparazzi e attenzioni indesiderate. È uno dei motivi per cui alla fine vuole andarsene da Hollywood. «Fa parte di quello che è successo dopo il mio divorzio. Ho perso la capacità di vivere e viaggiare liberamente», sottolineando che spera di trascorrere più tempo nella sua casa in Cambogia: «Mi trasferirò appena possibile».