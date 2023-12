Siete nati a Dicembre? Allora siete fortunati: cosa accadrà quando invecchierete

Il mese di Dicembre è affollato di festività, ma ciò che forse non tutti sanno è che i nati in questo periodo possono godere di alcuni vantaggi unici nel corso della loro vita. Secondo uno studio condotto dall'Università di Bologna, i neonati di Dicembre sembrano essere più propensi a svegliarsi presto al mattino, abbracciando così la giornata con maggiore vitalità rispetto ai loro coetanei. Inoltre, una ricerca dell'Università di Vienna ha evidenziato un'interessante correlazione tra il mese di nascita e la prevalenza di persone mancine tra i dicembrini. Chi nasce a dicembre… Vive a lungo e in salute! Ma cosa accade ai nati a Dicembre mentre invecchiano? Secondo diversi studi, sembrano essere destinati a godere di una longevità invidiabile. Ricercatori dell'Università di Chicago hanno individuato una particolare longevità tra coloro che festeggiano il compleanno nell'ultimo mese dell'anno. Questo potrebbe significare che i dicembrini hanno alte probabilità di vivere fino a 105 anni, un'incredibile prospettiva per chi è nato sotto le luci delle festività. Inoltre, sembrano essere in vantaggio anche dal punto di vista della salute. Uno studio condotto dalla Columbia University ha rilevato che hanno un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto a coloro nati in altri mesi dell'anno. Questo potrebbe essere un elemento significativo che favorisce la loro longevità e il benessere generale. La fortuna di nascere a Dicembre Dal punto di vista astrologico, i nati a Dicembre possono appartenere al segno del Sagittario o del Capricorno. Questi segni caratterizzano i dicembrini con tratti distintivi che includono entusiasmo, amore per la vita e una tendenza a cercare avventure nel caso del Sagittario, mentre il Capricorno mostra tranquillità, emotività e una forte necessità di indipendenza.

