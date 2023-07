Bisotti al Giffoni Film Festival: confermata la teoria del "Mai contro cuore"

Il Giffoni Film Festival è al rush finale. Il penultimo giorno della manifestazione è stato ricco di dibattiti su temi di attualità ed incontri con talent del cinema, del teatro e della letteratura amati dal grande pubblico.

La mattinata di venerdì si è aperta con incontri Istituzionali di spessore. I giovani di "Giffoni Impact" hanno incontrato Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nella sala dell'Impact le domande ed i dubbi sono stati tanti, le paure altrettanto. I giovani Giffoners hanno dialogato con Fratin in merito alle ultime catastrofi naturali che hanno investito l'Italia dal Nord al Sud. Il cambiamento climatico è stato al centro dell'incontro e Fratin ha sottolineato quali siano le prospettive e le criticità di una possibile evoluzione in positivo.

A seguire una triade di personaggi Istituzionali si è seduta di fronte ai ragazzi dell'Impact: si è trattato di Michele Sciscioli (Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale), Federica Celestini Campanari (Commissario Straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù) e Maria Cristina Pisani (Presidente Consiglio Nazionale Giovani).

Si è discusso molto del Servizio Civile Universale ed alcuni Giffoners, che hanno avuto modo di fare già esperienza nei diversi settori in cui è possibile diventare volontario, hanno espresso le loro idee sulla gestione e l'organizzazione di questo tipoi di attività in alcuni Enti. Coloro che vogliano aderire a bandi di Servizio Civile, infatti, possono farlo in qualsiasi regione d'Italia e seguendo progetti specifici indetti da associazioni, comuni e scuole.

Nel pomeriggio la Giuria ha incontrato in Sala Truffaut l'attore Federico Cesari, conosciuto per aver ricoperto, da adolescente il ruolo di Andy nella serie cult de "I Cesaroni". "E' stato il primo ruolo che ho interpretato. Per me è stato fantastico prendere parte a quella serie perchè da bambino la seguivo con la mia famiglia. Quell'esperienza è stata un vero battesimo". La carriera dell'artista romano è andata avanti. A breve sarà sullo schermo in "Folle d'amore- Alda Merini", un lavoro sulla nota poetessa scomparsa nel 2009 per la regia di Roberto Faenza.

Le emozioni sono cresciute all'arrivo dello scrittore Massimo Bisotti, conosciuto da adulti e giovani per essere il filosofo del "Mai controcuore". Le storie dei suoi racconti sono entrate nel cuore di romantici e sognatori e gli aforismi tratti dalle sue pagine riempiono il web e le bacheche dei profili social. Il libro che lo ha reso famoso è "Il quadro mai dipinto", pubblicato da Mondadori nel 2014. Nel 2020 altro romanzo cult è stato "Ad un millimetro di cuore". "In questa opera affronto il tema della disillusione ovvero la delusione che matura in noi nel momento in cui capiamo effettivamente la personalità ed il carattere dell'uomo/donna con cui abbiamo una relazione. Quando una relazione deve spiccare il volo, idealizziamo ed immaginiamo la persona amata in un modo, forse potrebbe rivelarsi altro", ha sottolineato l'autore.

Bisotti è stato accolto con ansia ed entusiasmo in Sala Blu, atteso da fan e Giffoners, desiderosi di ascoltare i suoi consigli "di cuore". L'autore romano ha riconfermato la sua teoria " Rimanete fedeli a voi stessi. Non andate mai controcuore".

Altro ospite di stile è stata l'attrice Bianca Nappi, nota per aver preso parte alla serie TV Rai "Le indagini di Lolita Lobosco". L'artista pugliese si è espressa in merito al suo rapporto con il teatro: "Salvo rare eccezioni il teatro resta fondamentale non solo all'inizio ma per tutta la vita. Solo a teatro capisci quelli che sono i tuoi limiti come attore. Teatro è parola e corpo e unire queste due cose davanti a una platea crea un panico come poche cose. La parola teatrale è una parola più alta sintetica quindi più difficile da dire. Il lavoro sul corpo deve essere coordinato con la parola".

In sala conferenze è stata anticipata l'uscita della seconda stagione della serie TV Netflix per adolescenti "Di4ari" che comincerà il 14 settembre. Un gruppo di Giffoners ha avuto la possibilità di assistere all'anteprima del primo episodio della seconda stagione. Una parte del cast è arrivata in "Sala Sordi" , che è esplosa al loro arrivo.