Matteo Paolillo al Giffoni Film Festival: è boom di fan sul Blue Carpet

È un crescendo di emozioni l'evoluzione del Giffoni Film Festival. L'ottavo giorno, nonchè terzultimo di questa edizione, è stato caratterizzato da ospiti amati dal grande pubblico e da incontri importanti per i Giffoners. In sala Truffaut la giuria ha incontrato Matteo Paolillo, il noto Edoardo Conte di "Mare Fuori". L'attore salernitano è stato accolto da fan e Giffoners sul Blue Carpet. Oltre ad essere conosciuto per il ruolo nella serie cult napoletana, Paolillo è autore della sigla “O Mar For” che lo ha consacrato al pubblico anche come cantante. La canzone è stata scritta e cantata da lui. All'interno della fiction sono presenti altre due canzoni, scritte ma non cantate da Paolillo, ovvero “Origami all'Alba” e “Sangue Nero”.

Ha varcato le porte della Truffaut anche l'attrice romana Laura Adriani.

Diventata famosa grazie alla sua partecipazione alla serie tv “I Cesaroni” tra il 2010 ed il 2012, il curriculum della giovane artista, può, ora vantare produzioni televisive, cinematografiche e di cortometraggi. Lei stessa ha dichiarato di essere cresciuta artisticamente e di essere impegnata attualmente nella scrittura e nella realizzazione di un corto. Ha all'attivo anche “A casa tutti bene- La Serie” per la regia di Gabriele Muccino e “Resta con me” per la regia di Monica Vullo.

Altro ospite di punta è stato Luca Barbareschi che ha raggiunto la Cittadella del Cinema poco dopo pranzo. Nel tardo pomeriggio ha incontrato i Giffoners in Sala Verde. L'attore, regista, produttore e conduttore televisivo è molto impegnato sul fronte sociale. Nel maggio del 2023 ha sostenuto la campagna RaceForTheCure, una grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno ed ha invitato i suoi fan a partecipare alla maratona romana.

Un altro idolo di Millenials e Generazione Z ha varcato le porte della Cittadella. È Emanuele Aloia a trascinare un pubblico di giovanissimi dietro di sé. L'artista ha cominciato la sua attività artistica da giovanissimo, all'età di 16 anni. Il successo è arrivato nel 2019 con la canzone “Girasoli”, giratissima in tutte le radio italiane. Questo exploit è confermato dal brano “Il bacio di Klimt”, presentato al pubblico nell'aprile del 2020.

I Giffoners di “Impatto Giovani” sono stati stregati ed affascinati dal poliedrico ed eclettico Joe Bastianich, severissimo giudice di molte edizioni di MasterChefItalia. L'imprenditore statunitense, nonchè cantante, ha incontrato la platea Giffoniana nella sala blu prima delle 18.