“Blanca 2”, al Giffoni le prime immagini. Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca incontrano i giffoner

Ancora un'anteprima al Giffoni Film Festival: svelate le prime immagini della seconda stagione di Blanca, una delle fiction più attese (e premiata ai Nastri d'Argento), in arrivo in prima serata su Rai 1 dal 5 ottobre. Non solo, le attrici Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca hanno incontrato i giffoner e parlato della loro esperienza nella serie, in cui ritroveremo anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

In particolare la Giannetta, a un passo dall'addio in Don Matteo 14, confessava già lo scorso anno il suo entusiasmo per il festival: «Non dovrei dirlo, ma sono più emozionata qui che a Sanremo.

Per non farmi mangiare dall’emozione tentavo di tenerla a bada, qui invece la faccio fluire fuori ed è una gran libertà».

La sinossi ufficiale della seconda stagione:

La follia di Blanca e la sua fame di vita ci hanno conquistato nella prima stagione, e questa seconda sarà l’occasione per entrare ancora di più nel suo mondo. Scopriremo segreti inaspettati sulla sua famiglia, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le sta vicino, soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro nuove e difficili sfide, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro. Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella, l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), che farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato, il commissario Bacigalupo e anche Sebastiano, di cui scopriremo nuovi lati inediti. Ma arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere.