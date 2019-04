Bradley Welsh ucciso a Edimburgo: aveva recitato in Trainspotting 2

Giovedì 18 Aprile 2019, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 13:12

Bradley Welsh è stato ucciso a Edimburgo. L'attore che ha partecipato al film "Trainspotting 2" è morto ieri in seguito ad alcuni colpi di pistola esplosi nella sua casa nel West End. La polizia, accorsa a Chester Street, ha trovato l'uomo privo di vita. Welsh era nato a Moredun, un quartiere di Edimburgo, diventando famoso grazie alla boxe. E non solo. E' ricordato anche come un hooligan. Partecipò infatti a diversi scontri tra i tifosi più accesi del Regno Unito.Welsh ha recitato in Trainspotting 2 insieme a, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle interpretando il personaggio di una gang: Mr. Doyle. L'ex campione di pesi leggeri ABA e tifoso dell'Hibernian, è stato anche protagonista di alcuni progetti di beneficenza nella città scozzese dove ha aiutato alcuni giovani a stare lontano dalla strada, nella sua Holyrood Boxing Gym. Tantissimi i tributi sui social per Welsh, tra i quali anche Irvine Welsh lo scrittore che creò Trainspotting: «Arrivederci amico stupendo e bellissimo. Grazie per avermi reso una persona migliore e per avermi aiutato a vedere il mondo in un modo più gentile e saggio»