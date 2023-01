Capri, Hollywood - The International film festival, «Elvis» di Baz Luhrmann il miglior film

«Elvis» di Baz Luhrmann con nove riconoscimenti tra quali miglior film e miglior regista è il trionfatore di Capri, Hollywood - The International film festival promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema e Aufiovisivo), della Regione Campania in collaborazione con Intesa Sanpaolo ed altri sponsor.

L'evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini tradizionalmente apre la stagione degli awards internazionali. Per il film Warner Bros. premi anche a Catherine Martin (migliori costumi), miglior make up e Hair-stling, production designer, sound editing e mixing, a cui si aggiungono i premi Life for cinema a Aldo Signoretti e il Capri producers of the Year a Luhrmann e la sua squadra.

Migliori attori 2022 sono Brendan Fraser («The Whale») e Ana de Armas («Blondè»), non protagonisti Eddie Redmayne («The Good Nurse») e Angela Bassett («Black Panther: Wakanda Forever»).

I vincitori della 27esima edizione sono state scelti dal Board dell'Istituto Capri nel Mondo presidente onorario Tony Renis che li ha annunciati, con il regista Terry Gilliam (chairman); i premi Oscar Gianni Quaranta e Alessandro Bertolazzi, Remo Girone, Daniel McVicar, Sebastian Harrison, Enrico Vanzina, Valerio Esposito, Stefano Reali. Insieme ai musicisti Israeliani Noa e Gil Dor.

Tre premi per «Top Gun: Maverick»: al direttore della fotografia Claudio Miranda, al montatore Eddie Hamilton e per gli Effetti Speciali. Due al «Pinocchio» di Guillermo del Toro (Netflix) per l'animazione e colonna sonora di Alexandre Desplat. Miglior canzone originale «Applausè» (Tell It Like a Woman) di Diane Warren.

Capri Visionary Award 2022 a Alejandro G. Inarritu per «Bardo» (Netflix) e a Luca Barbareschi per «The Palace». Capri Master of Cinematic Art Awards 2022 sono Liliana Cavani, Franco Nero, Michele Placido. Film europei dell'anno: Nostalgia (Medusa) e «L'ombra di Caravaggio» (Rai Cinema) con Riccardo Scamarcio e Federica Luna Vincenti miglior attore e produttrice. Cult movie «La stranezza».