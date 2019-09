Chiara Ferragni: Unposted è il film evento con più incassi nella storia del cinema italiano

Venerdì 20 Settembre 2019, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Record di incassi “Chiara Ferragni Unposted”. Il film documentario che racconta la vita dell'influencer e la sua carriera entra a pieno titolo nella storia del cinema italiano come il film che ha registrato più incassi e presenze. Il film, che tanto ha fatto storcere il naso alla critica, è invece piaciuto (e molto) al pubblico, che con gli accessi cinematografici ha permesso a Chiara di segnare un altro centro.La Ferragni si è raccontata sin dalla sua infanzia, spiegando cosa l'ha portata a scegliere di fare questo lavoro. Tanti erano convinti che il film non sarebbe piaciuto, che era addirittura eccessiva la presenza al Festival di Venezia, eppure l'imprenditrice digitale ha saputo smentire ancora una volta le voci. L'esercito dei followers ha fatto il resto e Chiara è non solo piaciuta ma riuscita ad entrare nella storia del cinema italiano.A comunicarlo è stata la stessa Ferry che con diverse Instagram stories ha ringraziato i suoi seguaci. Tradotto in numeri, Unposted è stato visto da 160mila persone circa e ha fatto guadagnare 1,6 milioni di euro al box office. Ancora una volta Chiara ha messo a punto un record, ancora una volta ha dimostrato di potercela fare e ha fatto capire quali sono le sue capacità. Quale sarà il prossimo obiettivo per la donna che ha già conquistato i social e, a questo punto, anche il cinema?