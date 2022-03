«Corro da te», la commedia romantica di Riccardo Milani sul tema della disabilità

Una commedia romantica sul tema della disabilità. Lui, Pierfrancesco Favino, aitante quasi cinquantenne, seduttore seriale a capo di un importante brand di scarpe da running. Lei, Miriam Leone, violinista bella e solare finita per un incidente sulla sedia a rotelle. Per conquistarla, lui si finge paraplegico, ma scoprirà ben presto di essere il più disarmato e fragile della coppia. Succede in «Corro da te», il nuovo film di Riccardo Milani,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati