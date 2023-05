David 2023, Emanuela Fanelli miglior attrice non protagonista in lacrime. Poi la gaffe sulla Champions League

Il David di Donatello 2023, in onda questa sera su Rai 1, per la Miglior attrice non protagonista è stato assegnato a Emanuela Fanelli per il film "Siccità" di Paolo Virzì. L'attrice, incredula ha abbracciato Claudia Pandolfi tra le lacrime e poi è salita sul palco.

La premiazione

Il David di Donatello 2023, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti e Matilde Gioli è andato a Emanuela Fanelli, per il film Siccità di Paolo Virzì, come Miglior attrice non protagonista. Tra le lacrime e l'incredulità sono arrivati i rigraziamenti di rito: «Grazie a Paolo Virzì che mi ha guardato.

Non so come abbia pensato a me guardando solo un piccolo sketch. Lo ringrazio per voler così bene agli attori e agli esseri umani». L'attrice ha ringraziato anche Giovanni Benincasa, Valerio Lundini e colore che hanno lavorato a "Una pezza di Lundini".

La Gaffe

Piccola gaffe, voluta, per la Fanelli nei suoi ringraziamenti: «Mi è sembrato di esordire in Champions League con voi, non so perchè ho usato questa metafora visto che non capisco di calcio». Risate del pubblico visto che questa sera in concomitanza con la diretta dei David di Donatello si sta svolgendo la partita di andata della semifinale di Champions League Milan - Inter.