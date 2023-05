Matteo Bocelli ai David di Donatello 2023, chi è il figlio di Andrea Bocelli (che fa anche il modello): età, vita privata, la sfilata con JLo, le canzoni e Instagram

Matteo Bocelli ospite, stasera in tv, ai David di Donatello 2023. L'appuntamento per le premiazioni è oggi mercoledì 10 maggio alle 21.25 su Rai1. A condurre la serata più importante del cinema italiano saranno Carlo Conti e l'attrice Matilde Gioli al suo debutto come co-conduttrice. L'evento si svolgerà per la prima volta a Roma nei Cinecittà@Lumina, il complesso di studi di Cinecittà, uno dei luoghi sacri della cinematografia italiana. Saranno ben 25 i Premi David di Donatello che saranno assegnati, inclusi i 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 e 1 Premio David per il cinema internazionale. La serata di premiazione potrà contare anche su ospiti importanti, come l'attore e regista statunitense Matt Dillon, Noemi e il figlio del tenore (italiano) tra i più conosciuti al mondo. Ma vediamo insieme chi è Matteo Bocelli.

Matteo Bocelli, chi è il figlio del celebre tenore italiano

Matteo Bocelli è nato a Forte dei Marmi l'8 ottobre 1997 (ha 25 anni) è un cantante e polistrumentista. L'artista è figlio secondogenito di Andrea Bocelli nato dal primo matrimonio del tenore con Enrica Cenzatti (i due hanno divorziato nel 2002). Il ragazzo ha un fratello maggiore di nome Amos mentre nel 2012 dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti (con cui Matteo ha un ottimo rapporto), è nata sua sorella Virginia Bocelli.

La carriera

La passione per la musica è nata e cresciuta con lui, fin da bambino sognava di diventare un cantante affermato. Così si è iscritto al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e ha debuttato nel mondo della musica nel 2016 al Celebrity Fight Night e nel 2017 al David Foster and Friends, negli Stati Uniti d’America. Nel 2018, duetta con il padre Andrea nel suoalbum Sì, in particolare nella canzone Fall on Me.

La sfilata con JLo

A soli 21 anni, ha firmato un contratto con la casa discografica di Norah Jones e Katy Perry, la Capital Records.

Nel 2021 arriva con il padre come ospite al Festival di Sanremo. Nel 2022 pubblica il suo primo singolo in italiano dal titolo Dimmi scritto da Mahmood.

Vita privata e Instagram

Riservatissimo del suo privato, si è vociferato di un presunto flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Storia smentita a gran voce dai diretti interessati che hanno rivelato di essere soltanto molto amici. Al momento, non è noto se il ragazzo sia impegnato sentimentalmente. Il cantante ha un account Instagram (@matteobocelli) che vanta un seguito di oltre 540 mila followers e sul quale condivide sia scatti della sua vita privata che della sua vita professionale.