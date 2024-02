Euphoria, Hunter Schafer arrestata durante una protesta pro Gaza: «Cessate il fuoco»

Non è una novità che ad Hollywood ci si impegni per il sociale. Nel corso della sua storia moltissimi divi dello star system si sono fatti portatori di messaggi che andavano oltre il loro ruolo di attori, usando la propria notorietà per trasmettere idee e posizioni politiche. Ultima di questa lunghissima trafila di interpreti pronti a spendersi per questioni sociali è Hunter Schafer, attrice diventata famosa in tutto il mondo per il ruolo di Jules Vaughn nella serie tv dei record Hbo Euphoria.

L'attrice, top model e attivista statunitense, si è sempre spesa per cause sociali e che riguardano la comunità Lgbtq+. La sua immagine da donna transgender l'hanno sempre resa un vero e proprio esempio da seguire per molti sia per il modo in cui si è imposta ad Hollywood sia per i messaggi che ha sempre volut trasmettere al suo pubblico. La Schafer è stata arrestata nelle ultime ore per aver partecipato ad una protesta pro-Palestina che puntava ad interrompere la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden al Late Show di Seth Meyers, uno dei programmi serali più seguiti della tv americana.

Hunter Schafer, insieme ad altri 50 attivisti dell'organizzazione Jewish Voice for Peace, sono stati arrestati davanti alla sede dell'Nbc del Rockfeller Center di New York per aver messo in piedi una protesta che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza.

La gestione della questione palestinese del governo Biden sta creando non pochi malumori e le proteste in giro per gli Stati Uniti non sono altro che un tentativo per spingere l'amministrazione a rivalutare le proprie posizioni spingere su un cessate il fuoco.