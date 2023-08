Angus Cloud, morto a 25 anni l'attore di "Euphoria": aveva perso suo padre una settimana fa

Lutto improvviso nel mondo del cinema. È morto a soli 25 anni Angus Cloud, famoso per aver interpretato Fezco nella serie tv "Euphoria". Lo comunica la famiglia attraverso il portale statunitense TMZ: «È con il cuore pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così tanti modi». Il decesso è avvenuto nella sua casa di Oakland.

Soltanto una settimana fa Angus Cloud aveva perso suo padre.

Un lutto molto pesante per il giovane attore, che non aveva mai nascosto la propria battaglia con i problemi di salute mentale. La famiglia spiega: «La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus era aperto sulla sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterlo da soli in silenzio».

Il dolore per la morte del padre

Il comunicato si conclude così: «Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l'amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento mentre stiamo ancora elaborando questa devastante perdita». Ulteriori dettagli sulla morte di Angus Cloud non sono stati resi noti ma, a giudicare dalle parole dei suoi cari, non è da escludere che la scomparsa del padre possa aver avuto un ruolo nella prematura fine dell'attore.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

Il dolore della famiglia di "Euphoria"

Attraverso il profilo ufficiale Twitter, la produzione di "Euphoria" - la serie nella quale ha recitato dal 2019 al 2022 - ha espresso il proprio dolore per la morte dell'attore: «Siamo incredibilmente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia di HBO e di Euphoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile».

Chi era Angus Cloud

Cloud, nato a Oakland in California il 10 luglio del 1998, era una stella nascente di Hollywood, ricordato per il suo ruolo da protagonista nella serie "Euphoria" al fianco di Zendaya, in cui ha interpretato il ruolo di Fezco.