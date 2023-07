Morto Marcello Colasurdo, Napoli dice addio al re della tammurriata

Morto Marcello Colasurdo. Il grande cantore delle tradizioni di Napoli e provincia, considerato da molti il "re della tammurriata se ne va a 68 anni.

Da tempo le sue condizioni di salute erano precarie. Nel 2022 Colasurdo aveva raccontato di essere diventato cieco in seguito a una caduta e dopo aver riportato un trauma cranico.

Nato a Campobasso, si trasferì a Pomigliano d'Arco all'età di dieci anni. Qui divenne la voce storica degli Zezi, di cui è stato componente per diciotto anni, e poi, dal 1996, divenne il leader dei Marcello Colasurdo Paranza.

Marcello Colasurdo è stato inoltre attore di cinema e teatro, lavorando per registi come Federico Fellini al cinema, e Mario Martone al teatro.

L'annuncio della morte è stato dato sulla sua pagina Facebook dove si legge: «Adesso alzate le vostre tammorre nell'alto dei cieli e suonate per me! io da lì continuerò a suonare per voi nei cerchi della terra e dei campi elisi. grazie a tutti per l'amore che mi avete dato! (scritto da altra persona rispecchiando il suo pensiero)».